L’Afrique du Sud teste les effets du BCG pour contrer le Covid-19

Cinq cents soignants sud-africains ont commencé ce lundi au Cap (sud-ouest) à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du vaccin BCG (utilisé depuis plus d’un siècle pour se protéger de la tuberculose).

«L’essai clinique a commencé, nous avons vacciné les premiers participants ce matin», a déclaré à la presse Duncan McDonald, un des responsables de l’organisation de recherche médicale TASK qui mène l’expérience. Ce test – 250 soignants recevront une injection de BCG et 250 autres un placebo – est conduit à l’hôpital Tygerberg sous la direction du Pr Andreas Diacon, le patron de TASK.

Selon le Pr Diacom, «certaines observations suggèrent que le BCG a des effets sur le système immunitaire». Des études ont ainsi prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. Les scientifiques cherchent à démontrer qu’il pourrait avoir des effets bénéfiques similaires contre le coronavirus.

«S’il était possible de réduire juste un peu les symptômes de cette épidémie de Covid-19, cela permettrait d’augmenter les chances de survie, d‘éviter des hospitalisations voire de tomber malade», a espéré le Pr Andreas Diacon.

L‘étude clinique du Cap est menée sur des soignants «car nous pensons qu’ils sont les plus exposés», a-t-il ajouté. Des études cliniques équivalentes à celle du Cap sont actuellement conduites aux Pays-Bas, en Australie et en France pour démontrer un éventuel effet bouclier du BCG. Leurs résultats n’ont pas encore été publiés.

Dimanche, le nombre total de cas confirmés de COVID-19 en Afrique du sud s’élevait à 6.783, en hausse de 447 par rapport au chiffre de samedi, la plus forte hausse quotidienne depuis le 5 mars, au moment où le pays a rapporté son premier cas.

Ce lundi 4 mai 2020, Cyril Ramaphosa, président sud-africain a prévenu que le taux d’infections au Covid-19 continuerait d’augmenter dans son pays. «Nous n’avons pas encore atteint le pic des infections en Afrique du Sud», a affirmé le président, citant des modèles scientifiques.