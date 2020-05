Covid-19 : Le Togo prévoit des tests au hasard au sein de sa population

Les autorités togolaises devraient procéder incessamment à un dépistage à grande échelle dans l’objectif de déterminer la prévalence du Covid-19 au sein de la population, selon le site « Togo First ».

Lomé qui compte évaluer le niveau de diffusion du pathogène, prévoit d’effectuer 5000 tests de manière aléatoire sur le territoire. Les résultats devraient permettre de prendre des mesures appropriées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Le pays a enregistré à ce jour, 135 cas de Covid-19 confirmés, dont 85 guérisons et 9 décès. Fin mars, le pays avait durci les mesures en vue d’enrayer la progression de la maladie, dont la fermeture des écoles et universités, des frontières et des lieux de culte, ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

Au début de cette semaine, le Commandant de la Force Spéciale Anti-Pandémie, le Colonel Amana Kodjo a annoncé des amendes à l’encontre de toute personne ne respectant pas les mesures gouvernementales.