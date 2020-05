Le exportations du Sénégal affichent une baisse de 50 milliards FCFA fin mars 2020

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) au Sénégal vient d’annoncer une baisse des exportations de plusieurs produits, à la date du 31 mars 2020, de l’ordre de 49,9 milliards FCFA (près de 80 millions de dollars) comparativement à la même période de l’année passée.

Le montant des exportations s’est élevé à 153,4 milliards de FCFA contre 203,3 milliards de FCFA au mois de mars 2019, ce qui correspond à une baisse de 24,5% en glissement annuel.

Le repli des ventes à l’étranger a touché plusieurs secteurs comme les produits pétroliers (-24,3 milliards), les produits alimentaires (-12,1 milliards), ou encore les engrais chimiques et minéraux (-6,1 milliards).

Pour le seul mois de mars, la DPEE fait état de la baisse des exportations de produits alimentaires (-9,6 milliards), de produits pétroliers (-6,3 milliards), de ciment (-4,1 milliards), des engrais chimiques et minéraux (-1,8 milliard) et de l’or non monétaire (-1,6 milliard).