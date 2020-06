Vers la création de « 100.000 MPME d’ici 2021 » en Afrique

L’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD) et le Groupe Ecobank engagent des ressources pour les MPME en Afrique, à travers le programme AUDA-NEPAD « 100.000 MPME d’ici 2021 ».

En ces temps de crise économique et sanitaire, l’accès au marché et le renforcement les capacités des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) devient de plus en plus une priorité dans le continent africain, où les MPME ont besoin, selon les experts de l’Agence de l’UA, de nos ressources collectives pour sécuriser et créer de nouveaux emplois en Afrique.

L’AUDA-NEPAD fait savoir que le programme « 100.000 MPME d’ici 2021 » repose sur 5 piliers que sont l’Académie AUDA pour les MPME, le Programme de soutien en financement pour les MPME, le Marché des MPME, le Micro plan d’assurance-maladie pour les MPME et la Plateforme digitale dédiée aux MPME.

«Ces 5 piliers sont conçus pour garantir que les MPME du continent soient soutenues pour devenir plus résilientes, afin d’améliorer leur accès au marché et se servir de la technologie comme levier pour accéder au marché africain de 1,3 milliard de consommateurs afin de tirer parti de l’Accord de libre-échange continental africain», indique un communiqué conjoint du Groupe Ecobank et de l’AUDA-NEPAD.

Pour Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’AUDA, il est nécessaire pour tous les acteurs de travailler ensemble et de soutenir le secteur privé en Afrique, afin de protéger l’emploi et de créer les 440 millions d’emplois dont le continent aura besoin d’ici 2030.

Ade Ayeyemi, Directeur général du groupe Ecobank, a saisi l’occasion pour réitérer l’engagement de son institution dans cette initiative et a spécifiquement confirmé son soutien de la construction de la plateforme numérique, le développement de contenu pour l’Académie des MPME et la participation aux prêts aux MPME africaines.