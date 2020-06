La Royal Air Maroc reprend ses vols internes ce jeudi 25 juin

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) va reprendre ses vols domestiques à partir de ce jeudi 25 juin, a annoncé dimanche dans un communiqué, le ministère marocain du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, précisant que cette reprise ne concerne pas les vols internationaux.

Pour garantir la sécurité des passagers, du personnel, ainsi que de tous les usagers du transport aérien, la compagnie aérienne nationale ainsi que l’Office National Des Aéroports ont mis en place une batterie de mesures sanitaires aux normes internationales telles les contrôles de température systématiques, le nettoyage et la désinfection stricts et réguliers des lieux et des appareils, le port du masque sanitaire, précise le ministère qui se veut rassurant.

Le ministère rappelle que les déplacements entre les deux zones sanitaires 1 et 2 sont «soumis aux mêmes restrictions que pour les autres modes de transport, à savoir l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure».

De ce fait à partir du 25 juin, «plusieurs lignes redémarreront, telles que Casablanca-Dakhla, Casablanca-Laayoune, Casablanca-Oujda, Casablanca-Agadir, Fès-Marrakech, Agadir-Tanger, Marrakech-Dakhla», lit-on dans le communiqué ministériel. La même source ajoute que toutes les informations concernant les vols programmés seront directement disponibles auprès des compagnies nationales.

La reprise des vols de la RAM fait suite aux mesures d’allègement du confinement sanitaire dans le Royaume, où le nombre de contamination au covid-19 est de 10.079 cas positifs, dont 114 décès selon le bilan de lundi à 10h00.