Sénégal : Macky Sall lève l’état d’urgence et le couvre-feu

Le président sénégalais, Macky Sall, a annoncé lundi la levée du couvre-feu et de l’état d’urgence instaurés pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), à partir de ce mardi 30 juin, à 23 heures (locales et GMT).

« J’ai décidé de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent », a déclaré le chef de l’Etat, dans un message à la Nation, dans lequel il a évoqué les divers aspects de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie nationale.

Le président Sall a justifié sa décision de lever ces mesures par la nécessité de reprendre toutes les activités productives pour remettre pleinement l’économie en marche.

«De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons, non plus, lui laisser la vie et la santé de notre économie », a-t-il estimé.

Il a souligné que la pandémie de Covid-19 a affecté durement plusieurs secteurs de l’économie, tels les transports aériens, le tourisme, la restauration, la culture et les loisirs qui seraient à l’arrêt ou au ralenti. « D’après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait de 6,8% à 1,1%, voire moins », a-t-il déploré.

Le président sénégalais a indiqué aussi que les frontières aériennes seront rouvertes à partir du 15 juillet et les vols internationaux reprendront selon un protocole sanitaire défini. Par contre, a-t-il ajouté, les frontières terrestres et maritimes resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le Sénégal a enregistré jusqu’à cette date, 6.698 cas de Covid-19, dont 108 décès. Le président Macky Sall s’est lui-même, mis en quarantaine la semaine passée, bien qu’il a été testé négatif après un contact avec une personne contaminée, selon des sources officielles.