Le Burkina Faso affecte 100 milliards de FCFA au soutien des entreprises impactées par le Covid-19

Le gouvernement burkinabè a signé, jeudi 16 juillet, un accord-cadre avec l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, portant sur une enveloppe de 100 milliards de FCFA destinée au soutien des entreprises fortement impactées par la pandémie du Covid-19.

Il s’agit de la mise en œuvre de l’une des mesures d’accompagnements qui avaient été annoncées en avril dernier, par le président Roch Kaboré, pour venir en aide aux sociétés, et relancer l’économie dans le contexte marqué par le coronavirus.

«Le gouvernement s’est mis à la tâche avec un ensemble d’acteurs, pour définir dans les meilleurs délais, les contours du Fonds de financement de la relance économique», a fait savoir, dans un communiqué, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, qui a présidé la cérémonie de signature à la Primature.

Le chef du gouvernement a rassuré que la gestion dans la transparence de ce fonds qui sera alimenté par l’Etat, des partenaires et par diverses contributions, sera confiée aux banques «sous la supervision d’un comité».

De son côté, le patron de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina, Martial GOEH-AKUE, a salué l’initiative de ce plan de relance de l’économie du pays, soulignant que «ce mécanisme de financement d’un montant de 100 milliards de F CFA, sous forme de crédits de trésorerie ou d’investissements dédiés aux trois guichets, avec un accent particulier sur les PME, vient à point nommé pour booster la riposte économique».

Ces guichets sont les Grandes entreprises, les Petites et Moyennes Entreprises/Industries et les Très petites entreprises. Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Lassané Kaboré, les prêts aux entreprises seront accordés au taux de 4% à travers un mécanisme de bonification supporté par l’Etat à hauteur de 5 milliards de F.CFA.