Algérie : Le Forum des chefs d’entreprise a une nouvelle identité

L’organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé le changement de sa dénomination. Cette organisation s’appellera désormais, Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC). La décision de changement du nom de la structure patronale a été prise lors de l’assemblée extraordinaire tenue ce mercredi 22 juillet 2020, à Alger.

A travers cette nouvelle appellation, l’organisation met l’accent sur la dimension citoyenne et la responsabilité sociétale de ses entreprises affiliées, en procédant à une rupture totale avec la politique du FCE. «Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une rupture radicale avec les anciennes orientations du FCE», a déclaré le patron des patrons, Mohamed Sami Agli. Ce dernier souhaite redynamiser la première organisation patronale de l’Algérie dont l’image a été ternie par l’incarcération de son ancien dirigeant et de plusieurs hommes d’affaires proches de l’ancien régime.

Outre le changement d’appellation, l’organisation patronale a aussi modifié son règlement intérieur pour l’adapter à son nouveau statut juridique de confédération. Par ailleurs, les patrons algériens ont décidé de rompre leurs liens avec les politiques en dédiant leur organisation aux problèmes économiques. Avec les nouvelles dispositions, il est désormais interdit aux membres l’exercice d’une activité politique sous la couverture de l’organisation patronale.

Rappelons que les personnalités symboles du défunt FCE, à l’instar de son ancien président Ali Haddad, sont aujourd’hui en prison à cause de leurs accointances avec le clan Bouteflika et les barons du régime des deux dernières décennies. Le Forum des chefs d’entreprises était le puissant levier de la politique économique de Bouteflika. Ce sont les oligarques de ce patronat qui assuraient le financement des campagnes des élections législatives et présidentielles durant ces dernières années.