Un revenu minimum pour près de 3 milliards de personnes

2,7 milliards de personnes, identifiées comme extrêmement pauvres parmi les plus pauvres de la planète, devraient recevoir un revenu minimum provisoire pour ralentir la pandémie de coronavirus. C’est une proposition du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui suggère de distribuer 74 $ par mois à ces personnes vivant dans l’extrême pauvreté, dans 132 pays en développement.

Selon l’estimation de l’agence onusienne, cela fera environ 199 milliards $ par mois et 1198 milliards $ au bout de six mois. « Il est urgent d’adopter cette mesure réalisable dans un contexte où la pandémie se propage désormais à un rythme de plus de 1,5 million de nouveaux cas par semaine, en particulier dans les pays en développement où sept travailleurs sur dix vivent grâce aux marchés informels et ne peuvent pas gagner d’argent s’ils restent chez eux », argumente le PNUD dans un communiqué.

« Un revenu minimum provisoire n’est cependant pas une solution miracle aux difficultés économiques que cette pandémie a engendrées », reconnait le programme de développement. Il fait noter que « la protection des emplois, l’élargissement du soutien aux micros, petites et moyennes entreprises et l’utilisation de solutions numériques pour identifier les personnes exclues et les atteindre sont autant de mesures que les pays peuvent prendre ».

Il est à souligner que cette proposition est contenue dans le rapport sur l’impact de la covid-19 dans le monde, rédigé par le PNUD. Ledit rapport indique qu’il est urgent d’avoir recours au revenu minimum garanti dans la mesure où la pandémie s’aggrave dans les pays en voie de développement. L’adoption immédiate d’une telle mesure va permettre aux personnes les plus pauvres de rester chez elles, pourrait ralentir la progression de Covid-19, affirme la même source.

« Un moment historique sans précédent exige des mesures sociales et économiques sans précédent », a déclaré l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, soulignant que « les plans de sauvetage et de relance ne peuvent pas se concentrer uniquement sur les grands marchés et les grandes entreprises ». M. Steiner a ajouté qu’un revenu minimum provisoire pourrait permettre aux gouvernements de fournir aux personnes confinées une sécurité financière.