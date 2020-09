Le tissu Kente est le nouveau visage du «Made in Ghana»

Le célèbre tissu traditionnel ghanéen, Kente, sera la nouvelle figure du Made in Ghana, suite à la décision des autorités ghanéennes de créer un village de l’artisanat du Kente, un tissu identitaire du peuple Ashanti, et très célèbre en Afrique de l’Ouest ainsi qu’aux Etats-Unis.

Le gouvernement ghanéen compte faire du Kente, l’un des produits phares de son secteur industriel et culturel et aussi une image de marge de sa production locale.

D’après Ghana News Agency, un projet de création d’un village de l’artisanat du Kente devrait bientôt voir le jour. Porté par la Royal Kente Weavers and Sellers Association, le projet vise à stimuler la production du tissu ghanéen afin de mieux desservir les marchés locaux et internationaux.

Le programme, indique-t-on, devrait être mis en œuvre dans les régions de l’ouest, du centre et de l’est du pays, le but étant de former 5200 jeunes âgés de 15 à 24 ans à l’art du tissage du Kente.

Non seulement cela permettra de créer de l’emploi, mais soutiendra également la promotion de l’industrie culturelle ghanéenne, explique la Royal Kente Weavers and Sellers Association, soulignant que le gouvernement de Nana Akufo-Addo veut faire du Kente une source de revenus pour ce pays d’Afrique de l’ouest.