L’Afrique du Sud annonce la réouverture des frontières avec  certains pays

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a annoncé ce mercredi, dans un discours à la nation, la réouverture des frontières internationales de son pays à partir du 1er octobre, soit pratiquement six mois après l’instauration d’un confinement strict, une des mesures anti-Covid-19 instaurées par le pays.

«Nous allons progressivement et prudemment alléger les restrictions sur les voyages internationaux (…) autorisant les voyages à destination et en provenance de l’Afrique du Sud pour les affaires, les loisirs et autres voyages à partir du 1er octobre 2020», a-t-il déclaré.

Toutefois, cette mesure s’accompagne de certaines restrictions, puisque certains pays à risque pourraient ne pas être concernés. «Les voyages peuvent être limités à destination et en provenance de certains pays qui ont des taux d’infection élevés », a précisé le chef de l’Etat, ajoutant qu’une liste des pays concernés sera établie prochainement «en fonction des dernières informations scientifiques» disponibles.

Parmi les mesures prises pour éviter les contaminations les voyageurs ont l’obligation de réaliser un test négatif 72h avant le vol.

La réouverture des frontières est une bonne nouvelle pour le secteur touristique sud-africain qui est lourdement asphyxié par la pandémie de Covid-19. Le tourisme en Afrique du Sud contribue indirectement à 8% du PIB et emploie près d’un million et demi de personnes, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain et occupe la huitième position au niveau mondial. Le dernier bilan de Covid-19 fait état de plus 650.000 cas confirmés, dont plus de 15.000 décès.