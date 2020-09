Gabon : Inauguration à Owendo d’une nouvelle cimenterie du groupe marocain CIMAF

Le chef du gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, a inauguré lundi, en présence de quelques ministres, la deuxième usine de production de ciment du groupe Ciments de l’Afrique (Cimaf) à Owendo, une commune de l’agglomération de la capitale Libreville.

Ce deuxième site de production de ciment au Gabon, a nécessité un investissement de 9 milliards de FCFA (près de 14 millions d’euros). Equipé aux normes internationales, il permettra de produire diverses qualités de ciment.

La filiale gabonaise du groupe marocain Ciments de l’Atlas, Cimaf Gabon, renforce ainsi ses capacités de production qui passeront désormais à 1 million de tonnes par an, contre 600.000 tonnes précédemment.

Le directeur général de Cimaf Gabon, Salim Kaddouri, dit contribuer, avec ce nouvel investissement, au programme de relance de l’économie initié par Libreville.

Il a déclaré que son entreprise détient « un cumul d’investissements réalisés sur les 5 dernières années aux alentours de 61 milliards de francs CFA, à savoir l’investissement initial de 23 milliards de francs CFA pour la construction de l’usine, ensuite 29 milliards pour la recapitalisation de Cimgabon et maintenant les 9 milliards francs CFA pour l’extension de notre usine ».

Cimaf Gabon qui projette d’autres projets pour les mois à venir au Gabon, emploie actuellement plus de 650 personnes, avec une douzaine de sous-traitants, une quinzaine de distributeurs, une vingtaine de transporteurs, une trentaine de revendeurs, environ trois cent détaillants et six plateformes de distribution de ciment qui aident à approvisionner l’ensemble du pays.