L’Allemagne accord au Cameroun trois millions d’euros pour réduire sa fracture numérique

Le Cameroun va bénéficier d’un financement de 3 millions d’euros de la part de l’Allemagne, dans le cadre de l’initiative « Digital Africa », des fonds destinés à réduire la fracture numérique du Cameroun dans les communautés rurales, a-t-on appris auprès de l’ambassade d’Allemagne à Yaoundé.

Grâce à cet apport financier, l’Allemagne consolide son engagement pour la bonne gouvernance et la décentralisation dans ce pays d’Afrique centrale, à travers le projet « Les Communautés intelligentes du Cameroun ».

Ce projet de l’initiative « Digital Africa » du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement vise principalement la réduction de la fracture numérique dans les communautés rurales et défavorisées du Cameroun, explique la mission diplomatique allemande au Cameroun.

A travers le renforcement des capacités de la population locale et des acteurs de la société civile sur les thématiques liées à la mise en place, la gestion et la maintenance des réseaux communautaires et des espaces de création, au moins 50.000 Camerounais dans plus de 20 municipalités auront un accès abordable et équitable à Internet, aux services numériques et aux innovations technologiques, détaille l’ambassade.

Selon des statistiques officielles émanant du ministère camerounais en charge des Télécommunications, la pénétration d’Internet au Cameroun s’est triplée en 13 ans, passant de moins de 10% en 2007 à 30% en 2020.