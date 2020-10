Signature ce samedi à Juba d’un accord de paix au Soudan

Le pouvoir et les rebelles au Soudan s’apprêtent à signer ce samedi à Juba un accord de paix historique, qui met fin à 17 ans d’une guerre civile meurtrière au Soudan.

Les adversaires d’hier ont paraphé le texte le 31 août, mais la signature officielle de l’accord de paix aura lieu ce samedi 3 octobre dans la capitale du Soudan du Sud.

Cet accord est composé de huit protocoles: propriété foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés.

Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l’intégration de leurs combattants dans l’armée, qui devra être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais.

La cérémonie se déroulera à Juba, la capitale du Soudan du sud, dont les dirigeants ont combattu durant 40 ans ceux de Khartoum avant d’obtenir leur indépendance en 2011 au terme d’une guerre qui a fait deux millions de morts et quatre millions de déplacés.