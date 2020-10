L’ONU installe au Maroc son Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique

Le Maroc et l’ONU ont procédé, mardi en visioconférence, à la signature d’un Accord de siège pour l’établissement dans le Royaume du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT (United nations Office of Counter-Terrorism).

L’Accord a été paraphé par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le Secrétaire général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov.

Ce Bureau est le premier du genre que l’ONU établi en Afrique qui fait face à une menace grandissante du terrorisme ces dernières années.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature, Bourita a expliqué que la nouvelle structure vise à «renforcer la capacité des Etats membres par l’élaboration de programmes nationaux de formation à la lutte contre le terrorisme ».

Le chef de la diplomatie marocaine a évoqué le positionnement de son pays comme une « référence » en matière de paix et de stabilité en Afrique. « Grâce à la Vision Royale, le Maroc se positionne incontestablement comme un pourvoyeur de stabilité régionale et une référence dans le domaine de la paix et de la stabilité au niveau du Continent », a-t-il souligné.

L’ouverture prochaine de ce Bureau onusien au Maroc dénote aussi d’une certaine reconnaissance de l’approche globale et multidimensionnelle mise en place par le Royaume en matière de lutte antiterroriste, explique le ministre Bourita.

Partageant le même avis, Voronkov a reconnu le « leadership » du Maroc dans la lutte antiterroriste des Nations unies. Il a précisé que ce Bureau offrira des formations qui toucheront à plusieurs aspects (lutte antiterroriste, maintien de l’ordre, gestion de la sécurité aux frontières, droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme…).