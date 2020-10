SOTEL-Tchad ouvre son capital à hauteur de 60%

Le Tchad a décidé d’ouvrir le capital de la société nationale de téléphonie SOTEL à hauteur de 60%, rapporte le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Idriss Saleh Bachar, dans un tweet.

La mesure a été prise au cours d’une session de travail de la commission interministérielle en charge du projet d’ouverture du capital social du groupe SOTEL-Tchad, rencontre tenue vendredi 16 octobre et présidée par le ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.

Les investisseurs tchadiens seraient prioritairement invités à soumissionner. « Nous lançons un appel aux investisseurs privés, en particulier tchadiens en quête d’opportunités d’affaires prometteuses, de venir investir dans l’économie numérique tchadienne via la SOTEL », a écrit le ministre, précisant que « cette ouverture permettra à la société de trouver un partenaire technique et financier capable de l’aider à se relancer ».

L’opérateur public historique de télécommunications au Tchad a été créé en 1998. En raison des difficultés financières connues par l’entreprise, il était d’abord question de la privatiser. Mais les autorités ont par la suite préférer ouvrir le capital à des partenaires.

En mars dernier, une ancienne directrice générale du Ministère des Postes, des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Elyse Goldoum, a été nommée directrice générale de SOTEL-Tchad, pour participer à sa restructuration.

Trois mois plus tard, le Tchad a mis en place un programme de modernisation du réseau du groupe SOTEL-Tchad à travers la construction de 200 sites télécoms 2G/3G/4G sur l’ensemble du territoire national, et l’extension du nombre d’abonnés de 300.000 à 1.000.000.

Ce programme fait partie d’un plan plus vaste de modernisation du réseau télécoms tchadien, comprenant également la construction d’un centre de données national pour contribuer au stockage et au traitement des données numériques de l’Etat, et le déploiement de près de 2 000 km de fibre optique.