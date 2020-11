La RDC déclare la fin de la 11e épidémie d’Ebola

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) s’est félicité mercredi de la fin de la 11ème épidémie d’Ebola qui a fait 55 morts, dont 2 membres du personnel de santé, depuis son apparition le 1er juin dans la province de l’Equateur, au nord-ouest du pays.

« En ce mercredi 18 novembre 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur », a annoncé à la presse le ministre de la Santé, Eteni Longondo.

Le bilan fait précisément 130 cas, dont 119 confirmés et 11 probables, et 75 personnes guéries. Cette 11e épidémie s’était déclarée alors qu’une autre flambée d’Ebola (la 10e) présente dans l’est du pays n’était pas encore officiellement terminée.

« L’actuelle épidémie est survenue dans un contexte particulier » a reconnu le ministre, évoquant également la pandémie de Covid-19 qui a touché le pays dès le mois de mars dernier.

L’équipe de la riposte sur le terrain a rencontré d’énormes difficultés dans la mesure où la maladie à virus Ebola s’était particulièrement répandue, de façon rapide, dans les zones lacustres non accessibles et isolées, toujours d’après le responsable du département de la santé.

Le ministre a insisté sur la vigilance, étant donné que « le risque élevé de résurgence reste permanent », invitant la population au respect strict des gestes barrières en ce temps où le monde enregistre une recrudescence des cas de Covid-19.

L’OMS a salué le travail accompli par tous les intervenants qui ont réussi à maitriser l’épidémie. « Venir à bout de l’un des pathogènes les plus dangereux au monde au sein de communautés isolées et difficiles d’accès prouve ce qu’il est possible de réaliser lorsque la science et la solidarité convergent », a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.