Le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions au Gouvernement pour l’adoption de la gratuité du vaccin contre l’épidémie de la COVID-19 au profit de tous les Marocains, alors que le lancement d’une opération de vaccination massive contre cette épidémie est prévu au Maroc dans les prochaines semaines.

« Ce geste Royal noble puise son essence dans la Haute sollicitude royale et la bienveillance humaine dont le Souverain ne cesse d’entourer l’ensemble des composantes du peuple marocain depuis l’apparition des premiers cas de ce virus au Maroc », indique un communiqué du Cabinet Royal.

Le Souverain avait présidé, le 9 novembre dernier, une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19, « qui s’inscrit dans le cadre du suivi continu par le Souverain de l’évolution de cette pandémie et des mesures pour lutter contre sa propagation et protéger la santé et la sécurité des citoyens », ajoute le communiqué.