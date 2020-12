Les autorités nigériennes ont adopté, vendredi 11 décembre en Conseil des ministres, des projets portant approbation des conventions concernant plusieurs permis de recherche, selon un communiqué publié à l’issue de la réunion.

La première convention, signée entre l’Etat et la Société Transnationale d’investissement (TRANSVEST) concerne le permis de recherches « DISSILAK 3 » pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d’Agadez.

TRANSVEST devrait investir dans les trois ans suivant la signature de la convention minière un montant minimum de deux millions de dollars pour la réalisation des travaux de recherches.

La seconde convention concerne le permis de recherches « DISSILAK 31 » pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d’Agadez, attribué à l’entreprise Al-Djaram Sodja SARLU qui investira, pour sa part, dans les trois ans suivant la signature de la convention, une somme minimum de deux millions soixante-dix-neuf mille (2 079 000) dollars pour la réalisation des travaux de recherches.

La société GCM international S.A a obtenu deux permis de recherches « MANDA » et « TOURE » pour or et substances connexes, dans le Département de Téra, région de Tillabéri, et un permis de recherches « TAGAIT 1 » pour or et substances connexes, dans les départements de Tchirozérine et d’Ingall, région d’Agadez.

L’entreprise engagera, dans les trois ans suivant la signature des trois conventions, un montant minimum de deux millions de dollars, pour chacun des permis pour la réalisation des travaux de recherches.

Il est attendu de tous ces projets, la création des emplois directs et indirects, la contribution au développement local des communes concernées, ainsi que la contribution à la formation des agents de l’Administration des mines et de la géologie.