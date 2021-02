Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a annoncé jeudi que des mesures susceptibles de perturber la vie des citoyens seront prises incessamment en vue de contrer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le pays.

« Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d’être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes. Mais elles sont faites pour vous protéger, vous et vos proches. Et accélérer le retour à une vie normale, ce qui est et demeure notre vœu le plus cher », a fait part le chef de l’Etat.

Le dirigeant gabonais se dit inquiet de la montée des contaminations sur le territoire national. « Nous pourrions prochainement repasser au-dessus des 1000 cas actifs », alors que ce chiffre était à moins de 100 au milieu du mois de décembre passé, a-t-il interpellé.

« Comme beaucoup de pays dans le monde, le Gabon est confronté à une deuxième vague. Une vague plus haute que la précédente avec un nombre de contaminations journalières plus élevé et accompagné par la menace des nouveaux variants du virus », a souligné le président.

Bongo a appelé au « sens de la responsabilité et de la solidarité » des citoyens quoi que les hôpitaux et équipes médicales soient « prêts à livrer bataille face à cet ennemi », avec des plateaux techniques de haute qualité. « Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons cette bataille », a-t-il ajouté.

Fin janvier, le ministère de la Défense nationale avait annoncé la fermeture des frontières terrestres jusqu’à nouvel ordre. La circulation des biens et des personnes reste toutefois possible sur présentation d’une autorisation spéciale de sortie ou d’entrée sur le territoire gabonais, signée par l’autorité habilitée.

Le Gabon a déjà enregistré 12.171 cas positifs au Covid, dont 71 décès.