L’Egypte a obtenu un prêt de 145 millions d’euros, de la Banque africaine de développement (BAD), devant servir au financement du Projet de modernisation des chemins de fer nationaux de l’Egypte (ENRMP).

Dans un communiqué publié ce mercredi, la banque panafricaine fait savoir que «le financement servira à améliorer la fiabilité, la sécurité opérationnelle et à accroître la capacité du réseau ferré national ainsi que la performance du système ferroviaire en Egypte».

«Le projet approuvé permettra d’améliorer l’environnement du transport multimodal en Egypte ainsi que la circulation efficace des personnes, des services et des biens», a déclaré Malinne Blomberg, Directrice générale adjointe de la BAD pour l’Afrique du Nord.

Cette opération, a-t-elle précisé, «s’inscrit pleinement dans la stratégie d’intervention de la Banque en Egypte, en contribuant à une croissance économique soutenue et inclusive, et plus particulièrement en développant des infrastructures qui soutiennent l’expansion du secteur privé et la création d’emplois».

«Des systèmes de transport sûrs, accessibles, pratiques et écologiques seront essentiels à la réalisation d’un développement durable», a soutenu, pour sa part, le ministre égyptien de la Coopération internationale, Rania A. Al-Mashat.

Il a expliqué que l’amélioration et l’expansion du système ferroviaire de son pays, à travers ce projet, favorisent la mobilité active et permettent le développement urbain et rural grâce à un système intermodal relié.