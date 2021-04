L’ambitieux projet de généralisation de la protection sociale au Maroc, vient d’être lancé par le Roi Mohammed VI, ce mercredi au palais royal de Fès, où le souverain a présidé la cérémonie de lancement de ce projet social d’envergure et de signature des premières conventions y afférentes.

Dans un premier temps, ce chantier royal bénéficiera aux agriculteurs, artisans et professionnels de l »artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité.

Le vaste chantier de la protection sociale qui nécessitera au départ un budget de 51 milliards de DH, dont 23 milliards à la charge de l’Etat, sera ensuite étendu à d’autres catégories dans la perspective de sa généralisation à tous les citoyens.

Ce projet consiste premièrement en la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de base durant les années 2021 et 2022, et ce par l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires de cette assurance pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du RAMED et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées, qui exercent une activité libérale. L’objectif dans cette première étape, sera d’atteindre 22 millions de personnes supplémentaires couvertes par l’AMO, qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d’hospitalisation.

Dans une seconde phase, le chantier concernera la généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024 et ce, en permettant aux ménages, qui ne bénéficient pas de ces allocations, de toucher des indemnités couvrant les risques liés à l’enfance, ou des indemnités forfaitaires, a expliqué le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, dans un exposé devant le Souverain.

En troisième étape il s’agira d’élargir en l’an 2025 l’assiette des adhérents aux régimes de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d’aucune pension, à travers la mise en application du système des retraites propres aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non-salariées qui exercent une activité libérale, afin d’englober toutes les catégories concernées.

La quatrième et dernière phase du projet, consistera, selon le ministre des finances, à généraliser l’indemnité pour perte d’emploi en l’an 2025 pour couvrir toutes les personnes exerçant un emploi stable à travers la simplification des conditions d’accès de cette catégorie à l’indemnité pour perte d’emploi avec un élargissement de l’assiette des bénéficiaires.