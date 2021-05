Une délégation qatarie à Tripoli pour «appuyer le processus politique» libyen

Le Qatar a exprimé ce 23 mai, son plein soutien au processus politique et aux nouvelles autorités intérimaires en Libye lors de la visite d’une délégation qatarie dans ce pays.

«Nous appuyons le processus politique parrainé par l’ONU dans l’espoir qu’il préserve l’intégrité territoriale de la Libye et empêche toute ingérence étrangère dans ses affaires», a déclaré dimanche à Tripoli, le chef de la diplomatie qatarie, cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani.

«Nos échanges ont été fructueux, notamment sur l’appui au processus de transition en Libye», a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse avec son homologue libyenne, Najla al-Mangoush. Cette dernière a pour sa part, exprimé le souhait de voir Doha rouvrir bientôt son ambassade à Tripoli.

La Libye s’apprête également à relancer sa coopération économique avec la Tunisie. Dans le cadre d’une visite du premier ministre tunisien, Hichem Mechichi à Tripoli, deux mois après celle du président tunisien, Kais Saïed, les deux pays ont validé la reprise de leur partenariat à travers un nouvel accord.

Lors de son déplacement à Tripoli, le président tunisien avait déclaré que son gouvernement envisageait «d’établir de nouvelles visions qui renforcent les liens de coopération existant entre la Tunisie et la Libye, et une solidarité globale qui répond aux aspirations légitimes des deux peuples frères à la stabilité et au développement».

La Libye tente de s’extraire son isolement après une décennie de conflit consécutif à l’éviction en 2011 de l’ancien régime libyen et à l’assassinat de Mouammar Kadhafi. Un chaos marqué par l’existence de deux pouvoirs rivaux dans l’est et l’ouest du pays.