Le président du Cameroun fixe les orientations générales pour la préparation du budget 2022

Le président camerounais, Paul Biya a signé ce lundi 30 août, la circulaire concernant les orientations générales de politique budgétaire et les dispositions pratiques pour l’élaboration du budget de l’Etat pour l’exercice 2022.

Le président Paul Biya qui se livre chaque année à cette tâche, a indiqué, qu’« au cours de l’année 2022, l’objectif est de consolider la dynamique de croissance économique en jugulant les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 ».

Le président a insisté pour que le Budget 2022 soit élaboré sur la base des hypothèses suivantes : un taux de croissance du PIB réel de 4,4%, un déflateur du PIB de 1,9%, un déficit budgétaire global, y compris les dons, de 2,0% du PIB et un déficit du compte courant, transferts publics inclus, de 3,5% du PIB.

Les leviers d’actions, a-t-il ajouté, devront prioritairement porter sur la mise en service des grands projets infrastructurels, la poursuite de la mise en œuvre du plan de soutien a la production des biens de grande consommation et l’amélioration du climat des affaires.

Au niveau de la sécurité, la priorité pour toutes les administrations publiques sera accordée a la mise en œuvre des mesures de résorption des crises sécuritaires (renforcement du processus de désarmement, démobilisation et de réintégration et opérationnalisation du plan de reconstruction des Régions du Nord-Ouest, du Sud-Quest et de l’Extrême-Nord…).

Au chapitre de la fiscalité interne, le dirigeant camerounais plaide non seulement pour la recherche de l’optimisation des recettes internes non pétrolières, mais aussi, pour la promotion d’un environnement fiscal favorable au développement des affaires et la poursuite de l’allégement des charges fiscales des entreprises directement affectées par la crise sanitaire.

Sur le plan économique, Paul Biya attend du gouvernement d’assurer l’avancée vers l’atteinte des objectifs d’émergence à travers la transformation structurelle de l’économie nationale.

Dans le volet social, il a donné ses directives pour la poursuite de la stratégie globale de riposte sanitaire face à la Covid-19, et en matière de gouvernance.