Le Togo rejoint la Déclaration de l’ONU sur la sécurité dans les écoles

L’Etat du Togo a adhéré à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles (Safe Schools Declaration, SSD) des Nations-Unies, selon des informations relayées lundi par le site officiel de la République togolaise.

Il s’agit d’un instrument politique par lequel des Etats admettent l’existence des défis auxquels l’éducation est confrontée pendant les conflits armés et s’engagent à mieux assurer la protection des élèves, du personnel et des établissements d’enseignement en temps de guerre.

Le site précise qu’avec cette adhésion, le Togo « s’engage à mener une politique qui promeut et garantit l’accès à l’éducation de tous les acteurs (enseignants, élèves, étudiants, chercheurs) en zone de conflit.

Le Togo rejoint 110 autres Etats qui ont déjà adhéré à la Déclaration. L’organisation prépare actuellement sa 4ème édition de la Conférence internationale sur la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, qui se tiendra du 24 au 25 octobre prochain à Abuja au Nigéria, en présentiel et en virtuel.

La Déclaration a été élaborée à l’issue de consultations avec les Etats menées par la Norvège et l’Argentine à Genève, et ouverte à la signature à partir de 2015. Parmi ses attributions, elle décrit les conséquences immédiates et à long terme des attaques contre l’éducation et énonce un certain nombre d’engagements concrets visant à protéger l’éducation.

Le Togo suit de près les menaces terroristes en raison de sa proximité avec le Burkina, le Niger et le Nigeria, où de nombreuses attaques ont été enregistrées depuis des années, attribuées à des groupes jihadistes.