La Chine a investi environ 47 milliards de dollars en Afrique en 21 ans

Le stock d’investissement de la Chine en Afrique serait passé de 210 millions de dollars à 47,35 milliards de dollars depuis la création du Forum sur la Coopération Chine-Afrique en 2000, selon un rapport relayé jeudi par l’agence de presse de Chine.

Le rapport est publié par l’Université du commerce international et d’économie de Shanghai. Il révèle, d’après l’agence, que les entreprises chinoises ont grandement contribué à l’industrialisation, à la stabilité sociale et à la prospérité économique de l’Afrique en améliorant le transfert de technologie, en renforçant les marchés locaux et en offrant des opportunités d’emploi.

Jusqu’en 2019, l’empire du Milieu aurait investi dans 52 des 54 pays africains, dix pays (Afrique du Sud, République démocratique du Congo, Angola, Zambie, Ethiopie, Nigeria, Ghana, Algérie, Zimbabwe, Kenya) représentaient 63% des investissements directs chinois.

La Chine se targue du fait que la pandémie de Covid-19 n’a pas affecté sa coopération économique avec l’Afrique, mais cette situation sanitaire a plutôt inspiré les deux parties à se soutenir en vue de lutter contre la propagation du virus et de faire face à ses retombées au plan économique.

Au début de ce mois, le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, a informé que le volume du commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de 40,5% en base annuelle pour atteindre 139,1 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2021.

Les importations chinoises depuis le continent ont grimpé de 46,3% sur un an, à 59,3 milliards de dollars, et les investissements directs de la Chine en Afrique se sont élevés à 2,07 milliards de dollars, durant cette même période.

Toutes ces annonces sont faites en amont de la deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui aura lieu du 26 au 29 septembre à Changsha, une ville au sud de la Chine.