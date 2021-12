Brazzaville et Kinshasa signent un accord de coopération énergétique

La République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, ont conclu hier lundi, un accord devant permettre de concrétiser un projet commun baptisé «Boucle de l’amitié énergétique», selon les termes de l’accord, paraphé à Brazzaville en présence des présidents des deux pays, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso.

«Une première phase consistera à renforcer les capacités de transport des lignes entre la Centrale électrique du Congo de Pointe-Noire et la Centrale hydroélectrique d’Inga en RDC via Brazzaville», précise le document.

Les capitales des deux pays, Brazzaville et Kinshasa, les plus proches du monde, font face à de sérieux problèmes d’approvisionnement en électricité et vivent au rythme de délestages récurrents, alors qu’elles disposent d’un énorme potentiel énergétique reconnu.

Le projet «Boucle de l’amitié énergétique» est donc une des réponses à ce défi en électricité, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays. La boucle alimentera plusieurs lignes à haute et très haute tension destinées à fournir de l’énergie, à en croire les signataires de l’accord.

Selon le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, un des signataires de l’accord, ce projet a comme partenaire privilégié le prince héritier des Emirats Arabes Unis.

L’accord signé ce lundi a une durée indéterminée, mais fera l’objet d’une évaluation tous les cinq ans. Dans une déclaration conjointe, les deux chefs d’Etat ont invité les autres pays de la sous-région à se joindre à ce «projet intégrateur».