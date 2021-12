Deux personnes interpellées au Gabon pour trafic d’ivoire

Deux pêcheurs gabonais de la province de l’Ogooué-Maritime (Ouest), Prime Ndambaye et Fred Massamba ont été appréhendés ce 10 décembre à Lambaréné pour détention et tentative de vente de trophées d’une espèce intégralement protégée.

Les deux prévenus ont été interpellés par les agents de la Police Judiciaire et des Eaux et Forêts avec le concours de membres de l’ONG Conservation Justice.

Prime Ndambaye et Fred Massamba ont été arrêtés en possession de deux pointes d’ivoire sciées en six morceaux. Selon l’article 388 du Code pénal gabonais, ils encourent jusqu’à dix ans de prison. Les deux individus ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Police Judiciaire de Lambaréné en attendant leur transfert vers Libreville et leur présentation devant un parquet spécial.

Selon une étude de Conservation Society (WCS) élaborée en collaboration avec l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) et Vulcan, le Gabon possède le plus grand habitat intact de l’aire de répartition des éléphants de forêt, le pachyderme est présent sur plus de 250.000 kilomètres carrés, soit environ 90% du territoire du Gabon.

Au Gabon, les parcs nationaux été créés en 2002 par l’ancien président Omar Bongo. Les parcs sont gérés par l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et couvrent 10% du territoire du pays.