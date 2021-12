Soudan-Insécurité : Instauration d’un couvre-feu au Darfour du Nord

Dans la suite des pillages perpétrés récemment dans les entrepôts du Programme alimentaire mondial (PAM) et les installations de la Mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD), dans la région soudanaise du Darfour du Nord, les autorités locales ont décrété un couvre-feu de 18h00 à 05h00 heure locale, d’une durée indéterminée.

La décision a été prise au cours d’une réunion d’urgence du Comité de sécurité de l’Etat de la région, tenue dans la capitale El Fasher et consacrée à la situation sécuritaire.

Pendant le pillage, à El Fasher, de l’entrepôt du PAM qui contenait 1.900 tonnes de nourriture, destinés aux habitants les plus vulnérables du Darfour, des centaines de tonnes de produits alimentaires auraient été emportées. Ce stock devait nourrir 730.000 personnes dans le besoin pendant un mois.

La semaine passée, une base qui appartenait à la MINUAD a fait aussi l’objet de pillages. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné fermement ces attaques contre des installations des Nations Unies destinées à des fins civiles.

Il a déploré «la perte d’aide et d’autres équipements et fournitures destinés aux communautés du Darfour», selon son porte-parole, appelant «le gouvernement soudanais à rétablir l’ordre et à veiller à ce que les biens de la MINUAD, soient utilisés strictement à des fins civiles, conformément à l’Accord-cadre que le gouvernement a signé avec les Nations Unies en mars de cette année».

Alors que la mission paix de l’ONU dans le pays a officiellement mis fin à ses opérations fin décembre 2020, Guterres a également invité Khartoum à contribuer à la sécurité des opérations restantes des Nations Unies à El Fasher.

Le numéro deux de la MINUAD, Khardiata Lo N’diaye, a aussi exhorté les autorités soudanaises à «augmenter les efforts pour protéger le travail humanitaire», rappelant qu’«une personne sur trois au Soudan a besoin d’aide humanitaire». Ainsi, « l’assistance humanitaire ne devrait jamais être une cible», a-t-elle prévenu.