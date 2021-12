L’australien Invictus Energy lève 4 M$ de fonds pour sa prospection pétro-gazière au Zimbabwe

Invictus Energy, une firme australienne a opéré une levée de fonds de l’ordre de 5,5 millions de dollars australiens, soit près de 4 millions de dollars américains, destinés au creusement de puits pétroliers et gaziers au Zimbabwe, dans le cadre du projet Cabora Bassava.

Deux puits dont Muzarabani-1 seront creusés au premier semestre 2022. Au cours de cette année, la société australienne va notamment procéder à «la finalisation du traitement des données de son étude sismique, la mise à jour du fichier de prospects, et la conclusion du processus d’amodiation», a déclaré ce mercredi Scott Macmillan, le Directeur Général d’Invictus Energy.

Le gisement du projet Cabora Bassa est «l’un des cinq meilleurs sites de pétrole et de gaz en 2021» avec des réserves évaluées à 9.000 milliards de pieds cubes de gaz naturel et 300 millions de barils de condensat. Les autorités zimbabwéennes ont pour leur part, approuvé, en août 2020, l’étude d’impact environnemental dudit projet.

Le gouvernement zimbabwéen a affirmé mardi, avoir mis en œuvre avec succès 231 projets en 2021, dont 147 atteignent le stade prévu et se traduisent par un taux de réussite de 64%.

Le président, Emerson Mangwana a déclaré sur son compte Twitter, que les confinements induits par la pandémie de Covid-19 ont entravé la mise en œuvre de ces projets.

En cette période de fin d’année, des milliers de Zimbabwéens font la queue devant les banques et bureaux de change du pays pour retirer de l’argent liquide et des devises dont une grave pénurie sévit depuis longtemps dans le Zimbabwe, dont l’économie est sérieusement mise à l’épreuve par une inflation et un chômage galopants.

Le président Mnangagwa, qui a succédé en 2017 à Robert Mugabe, au pouvoir pendant trente-sept ans, s’était engagé à relancer l’économie de son pays, mais la situation ne fait que s’empirer depuis son arrivée au pouvoir à cause du legs qu’il a hérité de son prédécesseur.