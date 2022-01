La CAF publie à son tour, la carte du Maroc incluant son Sahara, au grand dam du régime algérien

La Confédération africaine de football vient d’emboîter le pas à la Ligue Arabe et à l’administration américaine de Donald Trump, en publiant à son tour, une carte complète du Maroc, incluant son Sahara, au grand dam du régime algérien qui redoute fortement de telles actions.

Les dirigeants algériens n’ont pas encore digéré le coup dur qui leur a été asséné par la Ligue des Etats arabes à l’approche du sommet arabe prévu en mars 2022 à Alger, doivent à présent, broyer du noir suite à ce nouveau revers de la CAF qui intervient à quelques jours seulement du coup d’envoi au Cameroun, de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, à laquelle devrait normalement participer l’équipe algérienne.

La grande question qui taraude l’esprit des dirigeants sportifs du continent est de savoir si l’Algérie va annuler la participation de son équipe à ce grand rendez-vous du ballon rond comme elle l’a fait pour la 25ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball, qu’elle a boycotté à case de son organisation à Guelmim et à Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sahara marocain.

Qu’à cela ne tienne, la Confédération africaine de football (CAF) a fait fi de l’hostilité du régime kaki-vert algérien contre son voisin marocain en publiant une carte du continent noir dont le tracé de la frontière sud du Royaume s’étend jusqu’à la Mauritanie.

Ce énième camouflet qu’encaisse à contrecœur le régime algérien intervient également neuf mois après le coup de massue reçu par la junte lors du Congrès de la CAF, tenu le vendredi 12 mars à Rabat et au cours duquel les fédérations membres ont adopté à l’unanimité, un amendement de l’article 4 des statuts de la CAF, présenté par le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

En vertu de cet amendement, seuls les représentants des pays indépendants et membres de l’ONU sont admis au sein de la CAF ce qui exclue du coup, la chimérique république sahraouie «RASD» qui n’a d’ailleurs, jamais été reconnue comme tel, par l’Organisation des Nations Unies.

Pour rappel, depuis plus de 45 ans, la machine diplomatique et propagandiste algérienne focalise toute son action sur le dossier du Sahara marocain mais l’Algérie ne fait qu’encaisser revers après revers sur le champ de la bataille diplomatique qu’elle livre au Maroc tant aux Nations Unies, en Europe, en Afrique ou dans le monde arabe, dont l’Algérie est le seul et unique pays à reconnaitre cette chimérique entité sahraouie.