La société Tejia  Ressoures  S.A décroche 4 licences minières au Niger

Le gouvernement nigérien a adopté, jeudi 13 janvier en Conseil des Ministres, quatre projets de décret portant approbation des conventions minières entre la société nigérienne «Tejia Ressources S.A» et l’Etat du Niger, concernant la prospection et l’extraction d’uranium et de substances connexes dans la région d’Agadez.

L’entreprise a obtenu des permis de recherche «ISERATAGENE», «ZELINE 1 » et « ZELINE 3 » dans le département d’Arlit, ainsi que « TOFOTEKSET » dans le département de Tchirozérine, détaille un communiqué publié après le conseil des ministres.

D’après ce document, Tejia Ressources S.A, une société minière de droit nigérien, avec un capital de 10.000.000 de francs CFA, « s’engage dans les trois ans suivant la signature des quatre conventions minières, à créer au moins 100 emplois et à investir un montant minimum de 4.800.000.000 de F.CFA pour la réalisation de ses activités».

Une enveloppe de 24.000.000 de F.CFA sera débloquée par an, par la société, pour contribuer au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités, et une somme de 24.000.000 de F.CFA sera investie annuellement pour le besoin du renforcement des capacités des agents de l’administration des mines et de la géologie, précise le communiqué.