Cameroun : Lancement cette année du projet d’électrification de 687 villages

Le ministre camerounais de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, a annoncé, lundi 17 janvier, que le projet d’électrification rurale et d’accès à l’énergie des zones défavorisées du Cameroun pourrait être lancé effectivement au cours de cette année 2022.

Le ministre a livré cette information lors de la 5e session du comité de pilotage dudit projet, approuvé par les autorités depuis décembre 2018.

« 2022 est une année charnière qui correspond à l’évaluation à mi-parcours du projet, mais aussi au démarrage effectif de la phase pilote de construction des branchements à travers le fonds de roulement qui couvrira les zones périurbaines et urbaines, une opération qui vise à terme la création de 163.000 liens sociaux en collaboration avec Eneo», a-t-il déclaré. Eneo Cameroun est une société de partenariat public-privé qui produit et distribue de l’énergie dans le pays.

Au total 687 villages sont concernées par le projet, dans six régions camerounaises (Extrême nord, Nord, Adamaoua, Est, Sud-ouest, Nord-ouest), soit une couverture de près de 1,7 millions d’habitants correspondant à 370.000 ménages.

Fruit d’une collaboration entre le Cameroun et ses partenaires techniques et financiers internationaux, le projet a déjà bénéficié d’un financement de la Banque mondiale (environ 85 milliards de FCFA), de l’Union européenne (10,6 milliards de FCFA) et Yaoundé est en discussions avec la Banque européenne d’investissement pour un autre prêt.

Le taux d’électrification en milieu rural au Cameroun demeure encore faible. Moins de 22% des villages ont accès à l’énergie électrique, à s’en tenir aux statistiques de l’Agence d’électrification rurale. Par ce projet d’électrification rurale, le gouvernement vise ainsi à booster l’offre en électricité dans les régions concernées.