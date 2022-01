Sanctions régionales : Le Mali annonce des vols vers la Guinée-Conakry ce 22 janvier

La compagnie aérienne Sky Mali a annoncé mardi, l’inauguration le 22 janvier, d’une nouvelle liaison avec la Guinée-Conakry, alors que l’organisation des Etats ouest-africains (CEDEAO) avait décidé le 9 janvier la fermeture des frontières de ses Etats membres avec le Mali.

Le directeur commercial de Sky Mali, Salifou Telly a indiqué que sa compagnie opèrerait samedi son vol inaugural vers Conakry, ajoutant que «nous allons commencer cette ligne le samedi 22» janvier et la compagnie assurera quatre vols par semaine avec Conakry.

Le Mali et la Guinée voisine, tous deux dirigés par des juntes militaires arrivées au pouvoir par des coups d’Etat, sont tous les deux soumis à des sanctions de la CEDEAO.

La Guinée, membre de la CEDEAO mais suspendue des organes de décision de l’organisation à la suite du putsch du 5 septembre 2021, a annoncé qu’elle n’appliquerait pas la fermeture des frontières aériennes et terrestres avec le Mali.

La junte malienne a dépêché ce lundi une importante délégation à Conakry et en a fait de même ce mardi avec la Mauritanie qui ne fait plus partie de la CEDEAO.

La CEDEAO et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont pris une batterie de sanctions économiques et diplomatiques vigoureuses à l’encontre du Mali.