La première usine pour des vaccins anti-Covid 100% africains voit le jour en Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a inauguré ce mercredi 19 janvier au Cap, la première usine des vaccins contre la Covid-19, entièrement fabriqués sur le continent.

Financée par le milliardaire des biotechnologies, Patrick Soon-Shiong, un homme d’affaires américain d’origine chinoise, né en Afrique du Sud, cette usine livrera ses premiers lots de vaccins au courant de cette année avant d’atteindre la cadence d’un milliard de doses par an d’ici 2025.

Soon-Shiong aurait déjà levé plus de 57 millions d’euros pour le lancement du chantier, dont le coût global est estimé à 229 millions d’euros.

Il s’agit de produire «un vaccin de deuxième génération et nous voulons le fabriquer en Afrique, pour l’Afrique et l’exporter dans le monde entier», a déclaré le médecin Soon-Shiong qui prévoit transférer la technologie à ARN messager (ARNm) de son entreprise californienne NantWorks aux scientifiques sud-africains.

«Notre objectif est de bâtir une industrie durable, pas un simple produit, mais bien une industrie des biotechnologies du 21ème siècle», a-t-il poursuivi.

L’Afrique du Sud a toujours dénoncé l’iniquité vaccinale qui est en défaveur du continent africain et son président, Cyril Ramaphosa avait réclamé en septembre dernier, à l’OMC un allègement d’urgence des droits de propriété intellectuelle concernant les vaccins anti-Covid-19, une requête restée sans réponse jusqu’à cette date.

Lors de la cérémonie de l’inauguration de la nouvelle usine, le président sud-africain a affirmé que «l’Afrique ne doit plus être la dernière à accéder aux vaccins en cas de pandémie. L’Afrique ne doit plus mendier et supplier les pays occidentaux pour des vaccins. Nous allons nous débrouiller seuls».

La nouvelle usine, qui vise également la production des vaccins de deuxième génération pour d’autres maladies (tuberculose, sida ou cancers…), vient s’ajouter aux deux sites d’assemblage et de conditionnement de vaccins anti-Covid déjà installés sur le territoire sud-africain.

Actuellement, environ 10% de la population africaine est entièrement vaccinée contre le coronavirus, contre près de 70% en Europe.