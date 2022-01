Le Kenya annonce une rare naissance de jumeaux éléphants

Une association de protection des éléphants au Kenya, «Save the Elephants», a annoncé, jeudi, l’arrivée au monde le week-end dernier, de deux éléphanteaux jumeaux dans la Réserve nationale de Samburu, située à environ 300 kilomètres de la capitale Nairobi, dans le nord du pays.

Il s’agit là d’un phénomène rarissime a souligné le président-fondateur de l’association, Iain Douglas-Hamilton, précisant dans un communiqué, qu’«on trouve rarement des jumeaux parmi les populations d’éléphants. Ils ne représentent qu’environ 1% des naissances».

La mère de ces nouveau-nés (un mâle et une femelle) est bien connue, il s’agit de Bora qui a d’ailleurs reçu les félicitations de Save the Elephants, dans un message publié sur Twitter.

D’après l’organisation, la naissance des derniers jumeaux nés à Samburu remonte à 2006, mais ils n’avaient survécu que quelques jours. «Très souvent, les mères n’ont pas assez de lait pour nourrir deux petits», explique Douglas-Hamilton qui espère que les bébés de Bora échapperont à la mort précoce.

Save the Elephants s’est donné pour mission d’assurer un avenir aux éléphants, préserver la beauté et l’intégrité écologique de leur habitat, et développer une relation de tolérance entre l’homme et l’éléphant.