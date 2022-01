Climat: Abidjan abritera la COP15 en mai 2022

Quelque 5000 participants, en provenance de 197 pays, sont attendus à Abidjan du 9 au 20 mai 2022, dans le cadre de la 15e Conférence des parties à la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (COP15), ont annoncé lundi les organisateurs.

La COP15 d’Abidjan est placée sous le thème «Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du future». Elle abritera, selon le Comité d’organisation, 1.000 experts, 100 stands et un village écologique.

La session débouchera sur l’«Initiative d’Abidjan», a fait savoir le ministre ivoirien de l’Environnement et du développement durable, Jean Luc Assi, soulignant que plus de 70% des écosystèmes naturels du monde ont été transformés et d’ici 2050, ce taux pourrait atteindre 90%.

Avec la sécheresse et la désertification, 12 millions d’ha sont perdus chaque année, à travers la planète, soit 23 ha par minute, a relevé M. Jean Luc Assi. Notant qu’en Côte d’Ivoire l’on observe «le déplacement de la boucle du cacao de la zone Est à la zone Ouest du pays».

L’agriculture, le principal moyen de substance des 2/3 des ménages en Côte d’Ivoire, constitue un pilier majeur de l’économie ivoirienne qui représente près du quart du Produit intérieur brut (PIB) et près de 75% des exportations du pays.

Pour sa part, le coordonnateur-résident du système des Nations Unies, M. Philippe Poinsot a fait remarquer que la COP15 intervient à un moment crucial pour la planète qui est confrontée au problème de la crise sanitaire de Covid-19, à des conflits par endroits et le changement climatique.

La COP14 s’était tenue du 2 au 13 septembre 2019 à New Delhi, en Inde, la Côte d’Ivoire abritera la COP15.