Zimbabwe: L’opposant Nelson Chamissa change le nom de son parti

Le principal leader de l’opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa a annoncé lundi que son parti abandonnait son nom historique de «Mouvement pour le changement démocratique» (MDC) en optant pour une nouvelle dénomination et éviter ainsi des querelles de factions et un litige juridique.

Nelson Chamisa, qui a perdu de justesse les élections en 2018 face au président Emmerson Mnangagwa, a présenté le nouveau nom de sa formation qui s’appele désormais «la Coalition des citoyens pour le changement» (CCC).

«Nous avons des citoyens qui se rassemblent. C’est une affaire de citoyens. C’est une indaba (réunion) de citoyens. C’est une décision de citoyens», a déclaré Chamisa lors d’une conférence de presse, soulignant que «c’est une façon pour les citoyens de dire leur souhait d’un changement pour le Zimbabwe».

Nelson Chamisa abandonne le nom de Mouvement pour le changement démocratique (MDC), qui s’était formé en 1999 à partir du mouvement syndical pour contester la mainmise de la ZANU-PF sur le pouvoir.

Le MDC s’est rapidement imposé comme parti d’opposition le plus puissant que le Zimbabwe ait jamais connu. Mais ces dernières années, le parti s’est scindé en de multiples groupes qui revendiquent tous le nom, les symboles et les couleurs du MDC. Des querelles qui ont conduit à des batailles judiciaires et ont semé la confusion parmi les électeurs.

Chamisa a enregistré le parti CCC auprès de la Commission électorale du Zimbabwe avant les élections partielles prévues en mars pour pourvoir 133 sièges locaux et parlementaires. Une occasion de tester son parti sous sa nouvelle identité, en prévision des prochaines élections générales de 2023.

Le Zimbabwe est dirigé depuis fin 2017 par Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à l’ancien dictateur Robert Mugabe, poussé vers la sortie par l’armée. Mais malgré ses promesses d’ouverture, le nouveau régime reste accusé de réprimer les voix dissonantes et critiques.