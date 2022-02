Mali : Les relations Bamako-Paris ont-elles atteint un point de non-retour ?

Dans le sillage d’un durcissement de ton entre les autorités françaises et maliennes depuis quelques jours, le gouvernement militaire de transition au Mali a demandé ce lundi à l’ambassadeur de France, Joël Meyer de quitter le pays, selon un communiqué du Gouvernement.

Le gouvernement malien a convoqué l’ambassadeur français Joël Meyer lundi et lui a dit qu’il avait 72 heures pour quitter le pays, selon précise un communiqué du gouvernement malien lu à la télévision d’État.

«Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageants tenus récemment par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères et à la récurrence de tels propos de la part des autorités françaises à l’égard des autorités maliennes, malgré des protestations répétées», explique le communiqué.

Ce dernier épisode de la crise diplomatique entre Paris et Bamako intervient quelques jours après que le gouvernement malien ait demandé aux soldats danois déployés dans le cadre de l’opération militaire Takuba menée par la France, de quitter le Mali.

Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a déclaré la semaine dernière que la junte malienne était «illégitime et prenait des mesures irresponsables».

«Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n’était pas le bienvenu au Mali. Nous avons décidé de rapatrier nos soldats», a par ailleurs déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Jeppe Kofod après une réunion au Parlement à Copenhague.

Les tensions entre le Mali et ses partenaires européens et régionaux se sont accrues depuis que le colonel Assimi Goita a reporté les élections. Les ministres du Gouvernement français ont déclaré ces derniers jours qu’ils souhaitaient maintenir leurs troupes au Mali mais ont appelé à de nouvelles discussions avec les dirigeants maliens et les puissances régionales sur les conditions de leur maintien.