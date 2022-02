Méditerranée-Migration : 163 personnes, dont des enfants, secourus par la marine tunisienne

Plus d’une centaine de migrants dont des femmes et des enfants ont été secourues ce samedi, par la Marine tunisienne, au large de Sfax (centre-est), a annoncé ce dimanche, le ministère tunisien de la Défense.

L’opération menée conjointement «avec les garde-côtes, une unité de la Marine a permis de secourir samedi, 163 migrants clandestins», qui avaient «l’intention de franchir subrepticement les frontières maritimes vers l’espace européen», précise le ministère dans un communiqué.

Parmi les candidats à l’émigration secourus figuraient 162 Tunisiens et un Marocains dont 9 femmes et 16 enfants, qui se trouvaient à bord de leur embarcation interceptée à 12 kilomètres des côtes de Sfax, l’un des points de départ important vers les côtes européennes, plus précisément vers l’Italie.

Les migrants ont déclaré des âges allant de 8 à 48 ans, précisant avoir appareillé depuis le littoral de Sfax dans la nuit de vendredi à samedi.

L’Italie est l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants en provenance d’Afrique du Nord, notamment de Tunisie et de Libye, deux pays d’où les départs ont considérablement augmenté en 2021.

Par ailleurs, la Libye, qui est devenue un pays Instable depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, reste une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants, cherchant à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km.

Plus de 55.000 migrants ont débarqué en Italie en 2021 contre un peu moins de 30.000 en 2020, selon des données officielles italiennes.

Près de 1.300 migrants ont été portés disparus en 2021 ou sont morts noyés en Méditerranée, selon des statistiques du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).