ECOMOF 2022 : Le Niger plaide pour une mise en valeur locale des ressources pétrolières et minières

Le Niger a accueilli la 3ème édition du Forum-Exposition des Mines et du Pétrole (ECOMOF-2022) qui se tient du 16 au 18 février à Niamey, la capitale, sous le thème «Intégration des industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales».

Intervenant au Forum, le ministre nigérien du Pétrole et de l’Energie, Mahamane Sani Mahamadou, a plaidé dans son discours, pour la mise en valeur des ressources pétrolières et minières au niveau local, qui a, inéluctablement, des retombées positives sur la région.

Prenant l’exemple de son pays, il a indiqué que le Niger produit depuis 2011, près de 20.000 barils de pétrole brut par jour, qui sont transformés par une raffinerie nigérienne (SORAZ) et les produits raffinés sont ensuite exportés vers les pays de la sous-région, dont le Nigeria, la Mali et le Burkina Faso.

Il a mis en avant le fait que «le contenu local doit être une priorité pour permettre le développement des chaînes de valeur régionales», soulignant qu’«un contenu local bien développé contribue à la croissance de chaque pays, et donc à la croissance de toute la sous-région».

Sani Mahamadou a en outre, relevé que «malgré son immense potentiel, l’Afrique est actuellement pauvre de ses matières premières. Elle n’en sera riche, que lorsqu’elle saura les transformer et maitriser l’essentiel de la chaîne de valeur».

Il a fait remarquer qu’à ce jour «l’Afrique exporte ses matières premières, donc des produits à faible valeur ajoutée et importe des produits finis, qui ont une forte valeur ajoutée» et payés en devises fortes.

Pour lui, «ce déséquilibre qui dure 3 depuis des décennies, est une des sources de notre appauvrissement», d’où, la nécessité de «renforcer la chaîne de valeur aussi bien au niveau national, régional que continental».

L’ECOMOF offre aux experts et officiels de la sous-région ouest-africaine, l’opportunité de débattre des sujets d’intérêt communs dans les secteurs minier et pétrolier. Des expositions sont également faites par des entreprises locales et sous-régionales, exerçant dans ces domaines, pour faire connaître leurs activités.