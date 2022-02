Le Nigeria mène une enquête sur une frappe meurtrière de son armée au Niger

Les autorités du Nigeria mènent une enquête sur la frappe aérienne au Niger, ayant tué «par erreur» vendredi dernier 7 enfants, a indiqué le directeur de l’Information de l’armée nigériane, le général Ohwonigho Jimmy Akpor, ajoutant que «nous avons vu les signalements. Une enquête est en cours».

Chaïbou Aboubacar, gouverneur de la région de Maradi, dans le sud du Niger, avait déclaré vendredi dernier, qu’une «erreur des frappes nigérianes» avait fait des victimes dans le village de Nachadé, proche de la frontière avec le Nigeria.

«Il y a eu une erreur des frappes nigérianes qui se sont produites juste à la frontière (avec le Niger) et qui on fait des victimes sur notre territoire dans le village de Nachadé: les victimes sont douze enfants, dont sept sont décédés et cinq blessés», a précisé le gouverneur de Maradi.

Médecins sans frontières (MSF), qui soutient l’hôpital de Madarounfa situé à proximité, a donné un bilan plus élevé de quatre enfants et huit adultes tués, tout en évoquant plusieurs blessés et survivants.

Le nord-ouest du Nigeria est le théâtre d’attaques de bandes criminelles, appelées localement « bandits », qui terrorisent les communautés et ont forcé près de 70.000 personnes à fuir et à traverser la frontière avec le Niger, selon l’ONU.

Mi-février 2015, 36 personnes avaient été tuées et 27 autres blessées dans un bombardement d’un avion «non identifié» contre une mosquée du village d’Abadam dans la région de Diffa (sud-est) qui visait les jihadistes de Boko Haram.

En 2018, Niamey avait renforcé les patrouilles militaires le long de sa frontière avec le Nigeria pour empêcher les incursions de ces bandes qui procèdent à des assassinats ciblés, des enlèvements contre rançon, des attaques de commerçants et des razzias de bétail qu’ils conduisent ensuite au Nigeria.