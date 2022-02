Centrafrique : La Rwandaise Valentine Rugwabiza nommée à la tête de la Minusca

La Mission de l’ONU en République centrafricaine (Minusca) a un nouveau chef, en la personne de la diplomate rwandaise Valentine Rugwabiza nommée jeudi par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

En poste à New York depuis 2016 en tant qu’ambassadrice du Rwanda auprès de l’ONU, la nouvelle représentante spéciale du SG de l’ONU en Centrafrique succède au sénégalais Mankeur Ndiaye qui a dirigé la Mission pendant trois ans environ.

Agée de 58 ans, Valentine Rugwabiza est présentée comme l’une des diplomates rwandaises les plus expérimentées. Elle a occupé d’importants postes aussi bien dans son pays qu’au sein des institutions internationales.

Guterres s’est félicité du travail abattu par le chef de la Minusca sortant. Il a affirmé être «reconnaissant des services rendus par Ndiaye au peuple de la République centrafricaine pendant une période mouvementée et critique de son histoire». Mankeur Ndiaye a, pour sa part, souhaité «plein succès et bonne chance» à son successeur.

Rugwabiza aura du pain sur la planche. Les relations entre la Minusca et le pouvoir de Bangui ne sont pas, en effet, au beau fixe, en raison entre autres de la présence des paramilitaires russes du groupe Wagner sur le territoire centrafricain. L’ONU accuse ces troupes d’être responsables des exactions contre les civils, dans le cadre des opérations menées conjointement avec l’armée centrafricaine contre les groupes armés.

La Centrafrique a été plongée dans une guerre civile après un coup d’Etat en 2013. Quoi que les violences aient fortement baissé ces dernières années, des mouvements armés continuent de contrôler certaines parties du territoire national. L’accord politique pour la paix et la réconciliation signé en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, sous les auspices de l’Union africaine (UA) et l’appui des Nations unies (ONU), n’a pas encore donné les résultats escomptés.

Le Rwanda est l’un des principaux pays contributeurs de la Minusca, et un partenaire privilégié de la Centrafrique sur les questions de défense. La Mission onusienne en Centrafrique compte près de 12 000 militaires.