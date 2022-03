Sénégal : Ouverture du 9e Forum mondial de l’eau à Dakar

La nouvelle ville de Diamniadio, située à 50 km de Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter, du 21 au 26 mars, le 9e Forum mondial de l’eau (FME), dont les travaux tourneront autour du thème «La sécurité de l’eau pour la paix et le développement durable».

Il s’agit d’un grand moment d’échanges et de partage d’expériences sur les problématiques liées à l’eau. Selon le président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, l’événement mettra l’accent sur quatre priorités, notamment la sécurité de l’eau et de l’assainissement, l’eau pour le développement, la coopération, les outils et moyens incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations.

Le président sénégalais, Macky Sall, a estimé que le Forum de Dakar devrait «placer l’eau au cœur de l’action du multilatéralisme et des politiques internationales, pour bâtir des mécanismes de riposte efficaces face aux crises multiformes et pour la construction d’un monde post-Covid-19 résilient, prospère et stable».

Prévu se tenir en mars 2021, cet événement a été décalé d’une année en raison de la pandémie de Covid-19. De nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des dirigeants d’institutions internationales, des décideurs, des chefs d’entreprises et des universitaires de différents domaines devraient y prendre part. Au total, des dizaines de milliers de personnes sont attendues.

Le FME, principal événement international sur les questions d’eau, est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l’eau, en partenariat avec le pays hôte. C’est pour la première fois que la rencontre va se tenir dans un pays d’Afrique subsaharienne.

La cérémonie d’ouverture sera enrichie par la remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l’eau, qui est à sa 7ème édition. Créée en mars 2000, cette récompense est décernée conjointement par le Maroc et le Conseil mondial de l’eau, en hommage au défunt Roi du Maroc, Feu Sa Majesté Hassan II, en vertu de sa vision stratégique en matière de gestion intégrée et durable des ressources en eau.