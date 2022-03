La CEDEAO inaugure le siège du CRESMAO à Abidjan

Le Centre Régional de Sécurité Maritime de l’Afrique de l’Ouest (CRESMAO) basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sera inauguré officiellement ce jeudi 31 mars, avait annoncé le week-end dernier, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur son site web.

Une cérémonie sera organisée, à cet effet, par la Commission de la CEDEAO en collaboration avec le gouvernement ivoirien, en présence des officiels des deux parties.

La CEDEAO explique dans un communiqué, que le CRESMAO a été créé par décision de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement le 31 juillet 2018, et constitue un outil essentiel pour la mise en œuvre de la Stratégie Maritime Intégrée de la CEDEAO (SMIC) adopté le 29 mars 2014.

La SMIC, qui propose un ensemble d’actions prioritaires globales aux niveaux national et régional pour faire face aux défis qui se posent au niveau du domaine maritime, comprend cinq objectifs stratégiques, à savoir : la gouvernance maritime, la sûreté et la sécurité du domaine maritime, la gestion de l’environnement marin, l’économie maritime de la CEDEAO, ainsi que la sensibilisation et la recherche dans le domaine maritime.

La même source informe également que le CRESMAO va aider à la mise en œuvre de la SMIC en coordonnant les activités opérationnelles des trois Centres multinationaux de Coordination Maritime (CMCC) des Zones E, F et G, et en surveillant le code de conduite résultant du sommet de Yaoundé du 25 juin 2013.

Le Centre assurera, plus précisément, la gestion et le partage de l’information, la veille opérationnelle, la coordination en cas de crise, ainsi que la formation et le renforcement des capacités. Le SMAO est placé sous l’autorité du Commissaire chargé des Affaires Politique Paix et Sécurité de la Commission de la CEDEAO.