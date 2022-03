La Banque Centrale d’Egypte reçoit de l’Arabie Saoudite, un dépôt de 5 milliards de dollars

L’Arabie saoudite a fait un dépôt de cinq milliards de dollars à la Banque centrale d’Egypte, et les deux pays ont signé un projet d’accord pour des investissements saoudiens d’un montant de 10 milliards de dollars, à la demande du roi Salmane d’Arabie saoudite et du prince héritier Mohammed ben Salmane, a révélé l’agence officielle saoudienne SPA, soulignant les «liens historiques étroits» entre les deux pays et le «soutien constant» du royaume wahhabite à l’Egypte.

Il s’agit du deuxième dépôt de ce type en cinq mois, Ryad ayant annoncé en novembre dernier, un premier dépôt de 3 milliards de dollars à la Banque centrale égyptienne, rappelle l’agence SPA.

Selon un communiqué du gouvernement égyptien, l’Egypte et l’Arabie saoudite ont signé un projet d’accord pour développer les investissements saoudiens dans le pays des pharaons, d’un montant prévu de 10 milliards de dollars.

Par ailleurs, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a reçu mardi le chef de la diplomatie qatarie Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani et le ministre qatari des Finances, Ali ben Ahmed al-Kuwari pour conclure un accord d’investissement «d’un montant total de 5 milliards de dollars».

L’Égypte, touchée de plein fouet par la hausse des prix des matières premières liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, va demander le soutien financier du Fonds monétaire international (FMI), a indiqué l’institution mercredi dernier.

En tant que premier importateur mondial de blé, l’Égypte dépendait de la Russie et de l’Ukraine pour 85% de son approvisionnement, ainsi que pour 73% des importations d’huile de tournesol.