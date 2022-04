Niger: Niamey abrite en novembre un Sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique

La Ministre nigérienne de l’industrie, Mme Salamatou Gourouza et le Commissaire chargé du développement économique, de l’Industrie, du commerce, des minerais et de l’artisanat de l’Union Africaine, Albert Muchanga ont signé le week-end écoulé à Niamey, un accord de siège pour l’organisation du sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique en Afrique.

«Le Niger a même offert d’organiser ce sommet en novembre 2020, malheureusement suite à la pandémie de la Covid-19, l’évènement n’a pas pu se tenir. Cependant lors du dernier sommet en novembre passé, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA ont réitéré leur engagement et demandé au Niger de prendre en charge l’organisation de ce sommet», a rappelé Mme Salamatou Gourouza. Ce Sommet devrait donc se tenir dans la capitale nigérienne du 20 au 25 Novembre 2022.

«Le Niger est dans la zone de libre-échange économique continental africaine qui a été mise en place et pour cela, il nous faut du contenu pour cette zone de libre-échange. Et pour que cet échange se fasse de façon libre, il faut que nous développions notre économie», a dit la ministre.

Le Commissaire de l’UA, Albert Muchanga a adressé ses vifs remerciements au gouvernement nigérien pour avoir accepté d’organiser «les assises de ce sommet » qui va fortement contribuer à «l’industrialisation économique du continent qui est un projet phare de l’agenda 20-63 de l’UA».

«Il faut que le continent parle d’une seule voix afin de mettre en place un mécanisme permettant de développer notre industrie pour un développement économique du continent tout entier», a-t-il plaidé.