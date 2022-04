Guinée : Le directeur de la justice militaire reprend service 

Le Colonel Balla Samoura, Haut commandant de la gendarmerie nationale, membre influent du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD, junte), a repris service ce mardi, après avoir été suspendu de ses fonctions le 30 mars dernier suite à un différend avec le procureur de la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright.

Ce dernier, lors d’une conférence, l’avait sèchement accusé d’interférer dans les affaires judiciaires qui ne relèvent pas de sa compétence. Le procureur fustigeait notamment l’arrestation et la séquestration de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Kalil Kaba.

Le procureur avait maintenu ses accusations contre l’officier dans une émission de grande écoute. Tous les deux ont ensuite été suspendus de leurs fonctions. Le procureur «pour faute disciplinaire» et le Haut commandant de la Gendarmerie pour «non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique».

Dans une déclaration publiée le mercredi, 30 mars 2022, le Barreau de Guinée a réagi à la suspension du procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, suivie de son expulsion de son bureau et du retrait de ses véhicules de service. Le Conseil de l’ordre des avocats dénonce une «méthode rétrograde, musclée et humiliante» utilisée contre le magistrat et «qui rabaisse la justice dans son entièreté».

Pour le Barreau de Guinée, cette situation ainsi que d’autres enregistrées ces dernières semaines, laissent transparaitre que la «justice n’est plus cette boussole qui devra orienter les actions des justiciables» en Guinée.

La Guinée a été dirigée pendant des décennies par des régimes autoritaires ou dictatoriaux et est coutumière des violences politiques meurtrières. Les dernières années de la présidence d’Alpha Condé ont été marquées par des mois de contestation sévèrement réprimée, avant son renversement par les militaires en 2021.