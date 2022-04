Côte d’Ivoire: Un atelier pour évaluer l’efficacité de la coopération avec ces partenaires au développement 

La Côte d’Ivoire a organisé ce mardi à Abidjan, un atelier pour la validation technique du rapport préliminaire sur l’état de mise en œuvre des quatre principes de l’efficacité de la coopération au développement.

Cet atelier initié par le ministère du Plan et du Développement, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’inscrit dans le nouveau cycle de suivi de l’efficacité de la coopération au développement dénommé «Partenariat Mondial». Il est porté par l’ODD 17.

Il vise à favoriser le partage d’expériences et de connaissances entre gouvernements, organisations multilatérales, organisations de la société civile, parlements et acteurs du secteur privé, en vue d’améliorer l’efficacité de la coopération au service du développement.

Pour le représentant résident adjoint du PNUD, Jonas Jonas Mfouatié, ces travaux sont une opportunité de poursuivre la participation active de tous les acteurs de la société au processus du Dialogue d’Action en Côte d’Ivoire. Il permettra de recueillir les contributions pour enrichir le rapport et mieux affiner les défis identifiés par l’équipe du ministère du Plan et du Développement.

Les conclusions de ce rapport seront transmises à l’équipe-support conjointe composée du PNUD et de l’OCDE, en vue de leur capitalisation dans la préparation du Sommet de haut niveau sur l’efficacité de la coopération au service du développement, prévu en décembre 2022, en Suisse, a indiqué le directeur de Cabinet du ministère du Plan et du Développement, Yéo Nahoua.

La Côte d’Ivoire, membre du comité de pilotage et du comité technique du Partenariat mondial, s’est portée volontaire en 2021 à organiser son premier dialogue d’action au plus tard en 2022.