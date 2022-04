La signature de plusieurs accords bilatéraux à l’ordre du jour de la visite du président rwandais Kagamé à Brazzaville

Le Rwanda et la République du Congo devraient signer une série d’accords de coopération ce mardi 12 avril, à l’occasion de la visite officielle, de 3 jours à Brazzaville, du président rwandais, Paul Kagame.

La signature des accords, relatifs à divers domaines dont la coopération militaire, sera précédée par entretien en tête-à-tête entre le chef d’Etat rwandais et son homologue congolais, Denis Sassou-Nguesso.

Arrivé dans la matinée du lundi à Brazzaville, la capitale congolaise, le président Kagame a été accueilli par Sassou. Dans l’après midi, Kagamé a livré un message au Parlement congolais réuni en congrès extraordinaire, axé sur la sécurité, la paix, l’intégration régionale et l’unité africaine.

Au niveau bilatéral, il a appelé au renforcement du partenariat «grâce aux multiples accords qui lient nos deux pays en vue d’une croissance bénéfique pour notre sous-région ».

La dernière étape du séjour sera un déplacement à Oyo, le village du dirigeant congolais, où Kagamé visitera quelques unités de production.

Alors que le Congo compte plus de 8 000 rwandais sur son territoire, ces ressortissants ayant fui le génocide de 1994, auraient prévu de faire part de leur situation au président Kagame.

Ils n’ont plus leur statut de réfugiés depuis fin 2017, après avoir refusé de retourner dans leur pays, selon un processus soutenu par le Haut-commissariat aux refugiés (HCR) et mis en œuvre par Brazzaville en concertation avec Kigali. Ces Rwandais auraient sollicité la nationalité congolaise, mais leur requête n’a pas encore obtenu gain de cause.